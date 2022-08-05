Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022 | EGM PA Bekçilik sınavı açıklandı mı?

17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilen bekçilik sınavlarının sonuçlar 5 Ağustos 2022 tarihinde adayların erişimine açtı. Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022 konu başlığından ulaşabileceğiniz EGM PA Bekçilik sınavı açıklandı mı? soru başlığı haberimizde...

EGM PA BEKÇİLİK SINAVI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar, www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.

Yazılı sınavda başarılı olanlar fiziki yeterlilik sınavına alınacak.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Sınavda; adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemez.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr duyuruluyor.

BEKÇİ MAAŞLARI 2022

Eğitim derecesine göre farklılık gösteren bekçi maaşları 5.008,221 TL'ye kadar yükseliş gösterebiliyor.

2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?