Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022 | EGM PA Bekçilik sınavı açıklandı mı?

17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilen bekçilik sınavlarının sonuçlar 5 Ağustos 2022 tarihinde adayların erişimine açtı. Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022 konu başlığından ulaşabileceğiniz EGM PA Bekçilik sınavı açıklandı mı? soru başlığı haberimizde...
EGM PA BEKÇİLİK SINAVI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar, www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.
Yazılı sınavda başarılı olanlar fiziki yeterlilik sınavına alınacak.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Sınavda; adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.
Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemez.
Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr duyuruluyor.
BEKÇİ MAAŞLARI 2022
Eğitim derecesine göre farklılık gösteren bekçi maaşları 5.008,221 TL'ye kadar yükseliş gösterebiliyor.
2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle;
- İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL
- Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL
EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
- Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.