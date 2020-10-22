Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İstanbul ili için başvurular sona erdi. 400 bekçi alımının ardından bekçi alımı başvuru sonuçları için arayışlar hız kazandı. Bu bağlamda; Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sonuçları merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığının başvurularla ilgili olarak resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada alıma ilişkin sınav takviminin www.pa.edu.tr üzerinden ilan edileceği duyurulmuştu. Bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sonuçların ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan kılavuza göre ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, mesai saatleri içinde Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacak. Belirlenen tarihler dışında veya şahsen yapılmamış olan başvurular kabul edilmeyecek. Ön başvuruların ardından başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenen belgelerle ilgili tüm bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine aday alımı esnasında adayların yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik cihaz bulundurmaması gerekiyor.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilmiş olan ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacak. Ön sağlık kontrolünden sonra adaylarla ilgili olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "olur ya da olamaz" şeklinde karar verilecek. "Olamaz" kararı verilmiş olan adaylar, sınav aşamasına devam edemeyecek. "Olur" kararı verilmiş olan adaylar ise yazılı sınava katılma hakkı kazanacak. Şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Aynı zamanda bekçi olmak isteyen adaylar tarafından bekçilerin maaşı ne kadar 2020 sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak EGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda göreve yeni başlamış ve bekar olan lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL oluyor.