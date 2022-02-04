Bekir Bozdağ, iş arayanlara müjdeyi verdi! Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli bir haber verdi. Bakan Bozdağ, bakanlığın 2022 yılında 12 bin 933 personel yapacağını duyurdu.

"KONUYU BİZZAT TAKİP EDİYORUM"

Bakan Bozdağ personel alımı yapılacak olan kadrolar ve alınacak personel sayısının olduğu bir tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır.



Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır.



Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.



Alınacak personelin birimlere göre dağılımı: pic.twitter.com/1A5pNy8rEG — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 4, 2022

PERSONEL ALIMI YAPILACAK OLAN KURUMLAR

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.