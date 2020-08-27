Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda

Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilen hava sıcaklıkları, Cezayir'den gelecek olan dalga ile yurt genelinde belirgin biçimde artacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada Cezayir'den gelmesi beklenen sıcak hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda uzmanlar uyarıyor.

.Cezayir üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen çöl sıcaklarıile yurt genelinde hava sıcaklığı 35-42 derece arasında seyredecek. Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul 35, Ege Bölgesi ise ortalama 40 derece sıcaklığa ulaşacak.

SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Aşırı yağlı besinlerden kaçının

Alkolden uzak durun

Günde 3 litre su tüketin

Mümkün olduğunca 12:00-15:00 arası dışarı çıkmayın

İlaçlarınızı düzenli kullanmaya özen gösterin

Koyu renkli kıyafetler giymeyin

Direkt olarak soğuk suya girmeyin

Klima kullanımına dikkat edin

Aşırı egzersizden kaçının

Mutlaka güneş gözlüğü kullanın

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU