Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 28 Ağustos puan durumuBeklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yoldaBursa'da zincirleme kaza: 6 yaralıKanlı Nigar, yarın akşam Star TV'de7 yaşındaki çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıktıÇocuk Doktoru nasıl olunur? Çocuk doktoru maaşları ne kadar?Enerji Bakanı'ndan Karadeniz'deki doğalgaz için ilk deneme çalışmasıPaul Pogba koronavirüse yakalandıStar Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 28 Ağustos Cuma yayın akışıTV8 yayın akışı | 29 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda

Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre Cezayir'den gelen sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Cuma gününden itibaren yükselecek sıcaklıklar, Akdeniz ve Ege'de 40 dereceye kadar ulaşacak.

Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda

Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilen hava sıcaklıkları, Cezayir'den gelecek olan dalga ile yurt genelinde belirgin biçimde artacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada Cezayir'den gelmesi beklenen sıcak hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda uzmanlar uyarıyor. 

.Cezayir üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen çöl sıcaklarıile yurt genelinde hava sıcaklığı 35-42 derece arasında seyredecek. Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul 35, Ege Bölgesi ise ortalama 40 derece sıcaklığa ulaşacak.

SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

  • Aşırı yağlı besinlerden kaçının
  • Alkolden uzak durun
  • Günde 3 litre su tüketin
  • Mümkün olduğunca 12:00-15:00 arası dışarı çıkmayın
  • İlaçlarınızı düzenli kullanmaya özen gösterin
  • Koyu renkli kıyafetler giymeyin
  • Direkt olarak soğuk suya girmeyin
  • Klima kullanımına dikkat edin
  • Aşırı egzersizden kaçının
  • Mutlaka güneş gözlüğü kullanın

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yoldaBeklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yoldaBeklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yoldaBeklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT