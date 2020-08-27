Beklenen açıklama geldi: Çöl sıcakları yolda
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre Cezayir'den gelen sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Cuma gününden itibaren yükselecek sıcaklıklar, Akdeniz ve Ege'de 40 dereceye kadar ulaşacak.
Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilen hava sıcaklıkları, Cezayir'den gelecek olan dalga ile yurt genelinde belirgin biçimde artacak. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada Cezayir'den gelmesi beklenen sıcak hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda uzmanlar uyarıyor.
.Cezayir üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen çöl sıcaklarıile yurt genelinde hava sıcaklığı 35-42 derece arasında seyredecek. Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul 35, Ege Bölgesi ise ortalama 40 derece sıcaklığa ulaşacak.
SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
- Aşırı yağlı besinlerden kaçının
- Alkolden uzak durun
- Günde 3 litre su tüketin
- Mümkün olduğunca 12:00-15:00 arası dışarı çıkmayın
- İlaçlarınızı düzenli kullanmaya özen gösterin
- Koyu renkli kıyafetler giymeyin
- Direkt olarak soğuk suya girmeyin
- Klima kullanımına dikkat edin
- Aşırı egzersizden kaçının
- Mutlaka güneş gözlüğü kullanın