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  3. Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Kazanacağı ücret belli oldu

Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Kazanacağı ücret belli oldu

Galatasaray'dan KAP'a yapılan duyuruda teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Buruk, sarı kırmızılı takımdan 17 milyon TL ücret kazanacak.

Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Kazanacağı ücret belli oldu

Dursun Özbek yönetiminin teknik direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmelerini feshetmesi sonrası Okan Buruk'u resmen açıkladı. 

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a yaptığı duyuruda," Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi!

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar  1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.  Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."

KARİYERİNDE İKİ KUPA KAZANDI

48 yaşındaki Okan Buruk, Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu, Medipol Başakşehir ile de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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