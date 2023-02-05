Beklenen an geldi! İstanbul'da kar etkisini gösteremeye başladı!

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini göstermeye başladı. Yer yer karla karışık yağmur yağan İstanbul'da karın etkisini arttırması bekleniyor.

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Beklenen an geldi! İstanbul'da kar etkisini gösteremeye başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Gerekli önlemler İstanbul'da günler öncesinden alınmıştı. AKOM ise 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile kar yağışı için hazır bekletiliyordu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.

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İSTANBUL'DA KARIN ETKİLİ OLDUĞU İLÇELER

Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülmeye başlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise AKOM'dan aldığı bilgiye göre kar yağışının İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıracağı bilgisini paylaştı, sorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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