Beklenen bahar geliyor! Sıcaklıklar 6 derece artacak! İşte 2 Nisan Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan bildilendirmede, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ile 6 derece yükseleceği belirtilirken doğuya ise soğuk hava hakim olacak. 2 ile 4 derece düşüş beklenen güneydoğu, kışın etkisinden kurtulamıyor. İşte 2 Nisan Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan günlük hava raporu verilerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve doğusunda, Kuzey Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 Km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin diliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı