Beklenen gün geldi! İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı test sürüşleri başladı!

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı bölümünde test sürüşlerine başlanıldı.

Karaismailoğlu ilk test sürüşü öncesinde düzenlenen törende konuştu. Karaismailoğlu, yapılacak 37,5 kilometrelik metro hattının; bölge trafiğini azaltacağını, vatandaşlar ve turistler için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin genelinde 12 şehirde halkın hizmetinde olan raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun 811,5 kilometreye ulaştığını söyleyen Karaismailoğlu, bu hatların 312 kilometresinin inşasının bakanlık tarafından yapıldığını belirtti. Bu hatların yanı sıra bakanlığın inşasına devam ettiği 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğunun 185 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

ŞU ANDA 259 KM, 363 KM'YE ÇIKACAK

İstanbul'da bakanlık tarafından yapılan ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğunun 80 kilometre olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şu anda yapımı süren 7 ayrı raylı sistem hattının uzunluğunun 103 kilometre olduğunu belirtti. Bu hatların tamamlanmasıyla birlikte şu anda 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 363 kilometreye çıkacağını ifade etti.

Karaismailoğlu İstanbul için toplu ulaşımda konforu ve hızı arttırmanın peşinde olduklarını söylerken, "İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak, gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI'NIN 9 İSTASYONU OLACAK

9 istasyonu bulunacak olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın test sürüşü bugün gerçekleşti. Bakan Karaismailoğlu, uzunluğunun 37,5 kilometre olduğunu belirtti ve Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında ince iş ve çevre düzenlemelerinin yoğun bir biçimde devam ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, hattın günde 600 bin yolcuya hizmet etmesinin planlandığını ve an itibariyle yüzde 96'sının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, İleride oluşacak ihtiyaçlar için İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri olmak üzere üç farklı istasyonun düzenlendiğini söyledi.

Bu metro hattı ile İstanbul ve Türkiye'nin birçok rekoru altüst ettiğini vurguladı. Karaismailoğlu,"Saatte 120 kilometreyle 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur." diye konuştu.

İLK YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ

Karaismailoğlu, toplu taşıma ve raylı sistemlerde yerlilik oranını çoğaltmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattında ülkenin ilk yerli sinyalizasyon sistemin yer alacağını vurguladı.

Metro hattında kullanılacak parça ve ürünlerin en az yüzde 60'nın yerli olacağını belirten Karaismailoğlu, "Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip araçlar kullanılacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, metro hattının Kağıthane istasyonunda Kabataş-Mahmutbey, Gayrettepe durağında Yenikapı-Hacıosman, İstanbul Havalimanı istasyonunda Halkalı-İstanbul İstanbul Havalimanı metrolarına ve yüksek hızlı trene entegre olacağını söyledi.

PLANLANAN AÇILIŞ 2022'NİN BAŞINDA

Metronun Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre hattı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedeflediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, arkasından yıl içerisinde Gayrettepe istasyonunun yapımının tamamlanarak test aşamasına geçileceğini söyledi.

Karaismailoğlu bir tarafta bu projeler için canla başla çalışanların bulunduğunu söylerken diğer tarafta metro hattı üzerine hafriyat dökenlerin yer aldığını söyledi. Karaismailoğlu açıklamasında, "Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de." şeklinde konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURDU VE İLK ANONSU YAPTI

Törenin gerçekleşmenin arkasından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ile basın mensupları, metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabındaki ilk test sürüşüne katıldılar.

Hattaki ilk anons da Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. İlk test sürüşü, istasyon ve yolculuk süresi hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, diğer bazı istasyonlarda da bilgilendirmede bulundu.

Basın mensuplarına test sürüşü esnasında da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, çok önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını ve metro hatttında ilk test sürüşünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Biraz önce 120 kilometre hıza ulaştık. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı hızlardan. En kısa sürede Gayrettepe'den binen vatandaşımızın (İstanbul Havalimanı üzerinden) Marmaray'a kadar ulaşan 78 kilometrelik bir hattın ilk adımı olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında test sürüşlerine başladık. Artık birkaç ay sonra da yolculu işletmeye başlayacağız. Ardından Gayrettepe istasyonunu, sonrasına Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız." dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA "MAKİNİST BRÖVESİ"

Metronun ilk test sürüşü başarılı bir şekilde noktalandı. İstanbul Havalimanı istasyonunda da plaket töreni düzenlenirken günün anısına ithafen Karaismailoğlu'na "makinist brövesi" takdim edildi.

Burada da metro hattına ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.