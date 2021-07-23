Beklenen gün sonunda geldi! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başlıyor!

İlk olarak kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen, ardından da son güne kadar iptal olup olmayacağı tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni bugün TSİ 14.30’da yapılacak.

Toplam 206 ülke adına 11 binden fazla ismin yarışacağı organizasyonda Türkiye’yi 108 milli sporcumuz temsil edecek. Açılış töreninde Türk Bayrağını ise kafilenin iki genç ismi Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

ÖZEL MADALYA

Tokyo’ya gelecek devlet görevlilerini de azaltırken birçok önlemin alındığı organizasyonda en ilginç deneyimi sporcular yaşayacak. Bu sene önceki oyunlar gibi dereceye giren isimlerin madalyaları görevlilerce boyunlarına takılmayacak. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendileri boyunlarına takacak. Ayrıca sporcuların tören sırasında maske takması da zorunlu olacak.

Öte yandan verilecek madalyalar geri dönüşüm sayesinde üretildi. Madalyalar, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı. 1928 yılından bu yana bir yüzünde İtalyan sanatçı Gassoili tarafından çizilen, elinde çelenk tutan “Zafer Tanrıçası Nike”nin kabartması yer alıyor. Madalyanın arka yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunuyor.

SPORCULARI 41 FARKLI TESİS BEKLİYOR

Büyük organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor. Ayrıca organizasyonun Tokyo’ya maliyetinin 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Tarihin en pahalı oyunlarının bu olimpiyatlar olduğu belirtiliyor. Olimpiyatlarda, 11 binden fazla sporcu, 339 madalya için mücadele edecek.

Son olarak 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara dönerken, karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.