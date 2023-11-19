Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarından sonra nihayet son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşerek yağan yağmurların ardından karda yağacak mı diye merak edilirken sevindirici haber Bolu'dan gelerek yağan kar 10 santimetreyi buldu .

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Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu’da başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

BEKLENEN KAR YAĞDI

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

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KAR KALINLI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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