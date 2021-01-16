Beklenen kar yurtta etkili olmaya başladı! İşte 16 Ocak hava durumu 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; ''Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2)'' olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında karayelden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MANİSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenin yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güneydoğu ilçeleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönünden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Amasya dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Hakkari ve Iğdır dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yarın öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Batı Karadeniz’in batısı yer yer karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, batısı zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde yer yer 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 k m/sa), öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında 1,5 ila 2,5m, gece saatlerinde yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, batısı yer yer karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın saatlerinden itibaren kuzeyi yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde açıkları yer yer 6 (50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 k m/sa); Güney Ege’de kuzeyi kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı, güneyi kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batısı kuzeydoğu, doğusu ile zamanla geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m yer yer 0,75m; Görüş: İyi.