Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ) kura çekimleri İstanbul kura çekimi için beklenen tarih duyuruldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kura 30 Kasım'da gerçekleşecek.

İrem Yıldız
Editör
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Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...

Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...

508 ADET KONUT

Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor. TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

Beklenen tarih açıklandı! İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih...

CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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