Beklentiyi karşılayamayınca gözden çıkarıldı! Masumlar Apartmanı'nda flaş ayrılık!

Hafta içi her Salı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan, her bölümünde büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi setinde, sevilen karakter İnci'nin ölümünün ardından, Han'ın hayatına dahil olmaya çalışan "Rüya" karakteri hakkında üzücü bir karar alındı. Karaktere hayat veren Melisa Şenolsun'un fenomen diziye veda edeceği ortaya çıktı.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Yeni sezonda diziye dahil olan ve Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, izleyiciyi yayın öncesi bir hayli heyecanlandırmıştı. Rüya ile Han'ın birliktelik yaşayacağını düşünen seyirci yanılınca, istenen beklenti de karşılanamadı. Senaryo gereği ikiliyi aşkla buluşturmayan dizide, Şenolsun'un ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı.

Diziye, Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla, Rüya karakterinin hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.