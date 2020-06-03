Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümeti feshetti
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümeti feshetti. Belarus medyasında çıkan habere göre Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği açıklandı.
Belarus medyasının haberine göre Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.
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