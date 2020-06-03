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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümeti feshetti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümeti feshetti. Belarus medyasında çıkan habere göre Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümeti feshetti


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