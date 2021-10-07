UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist İtalya'yı eleyen İspanya olmuştu. Oynanacak Belçika - Fransa karşılaşması ile ikinci finalist de belli olacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte cevaplar...

BELÇİKA - FRANSA UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı 7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

BELÇİKA - FRANSA UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu zorlu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.