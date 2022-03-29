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Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: "Tüm acılardan kurutuldun"

Belçika ekiplerinden Cercle Brugge'de forma giyen 28 yaşındaki Miguel Van Damme, 3. kez yakalandığı kanseri bu kez yenemedi ve hayatını kaybetti.

Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: "Tüm acılardan kurutuldun"

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'ün altyapısından yetişen ve burada profesyonelleşen 28 yaşındaki sporcu Miguel Van Damme'e  2016-2017 sezonu öncesi yapılan sağlık kontrolünden lösemi teşhisi konulmuştu. 2020 yılının Eylül ayında aynı hastalığa 3. kez yakalanan 28 yaşındaki kaleci bu sabah itibarıyla yaşam savaşını kaybederek ülke futbolunu yasa boğdu.

Belçikalı futbolcu 28 yaşında hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: Tüm acılardan kurutuldun

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Eşinin vefatının ardından Instagram’dan yaptığı paylaşımla duygulandıran Dobbelaere, “Canım sevgilim, babamız dün gece son maçı için evden ayrıldı. Artık kazanılamayacak bir maç... Bizi yavaş yavaş bıraktın ama hep yaptığı gibi, bunu güçlü şekilde yaptın. Bir Aslan gibi savaştın. Birçok insana örnek oldun. Kazanma şansı çok az olsa da bırakmak, vazgeçmek diye bir şey olmadığını herkese gösterdin. Şimdi dinlen sevgilim. Artık bütün acılarından arındın. Yeniden görüşmek üzere..” ifadelerini kullandı.

 

 

Oyuncunun kulübü Cercle Brugge da resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir süredir işlerin iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez” ifadesine yer verdi.

Belçikalı futbolcu 28 yaşında hayatını kaybetti! Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: Tüm acılardan kurutuldun

Bölge Gündem Editör Ekibi
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