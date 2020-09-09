Belçim Bilgin, Hekimoğlu kadrosunda yerini aldı!

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu. Bilgin, uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kalmıştı. Oyuncunun performansı seyirciden tam not aldı.

Bilgin, ikinci sezonuna başlayan projenin 16’ncı bölümünde Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin olarak izleyici karşısına çıktı.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin Hekimoğlu dizisinde Selin Kurt karakterini canlandırıyor. Hekimoğlu Selin Kurt karakterinin dizinin senaryosuna dahil olmasıyla yeni bir soluk kazandı. Aynı zamanda Belçim Bilgin hakkında da çok sayıda detay araştırılıyor. Belçim Bilgin nereli sorusuna yanıt olarak ünlü oyuncu Ankara doğumlu ancak baba tarafından Diyarbakırlı, anne tarafından da Mardin ve Batmanlı olduğu biliniyor.

Küçük yaştan beri tiyatroyla ilgilenen ve oyuncu olmak isteyen Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde rol aldı. Belçim Bilgin eşi Yılmaz Erdoğan ile 2006 yılında dünya evine girdi ancak çift 2018 yılında yollarını ayırdı. 31 Ocak 1983 doğumlu olan Belçim Bilgin yaş olarak şu an 37 yaşında. Belçim Bilgin evli mi sorusuna da yanıt aranıyor. Şu an evli olmadığı bilinen ünlü oyuncunun sevgilisi de merak ediliyor. Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile en son Çeşme’de görüntülenmişti.

Hatırla Sevgili isimli dizide canlandırdığı Defne karakteriyle büyük bir şöhret kazanan başarılı oyuncusu daha sonra Güz Sancısı adlı filmde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplandı. Bunun yanı sıra Belçim Bilgin filmleri arasında Mehmet Günsür ile birlikte başrolü paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filminin de önemli bir yeri bulunuyor. Başarılı oyuncu ardından Kördüğüm dizisinde, Annemin Yarası adlı sinema filminde, Çember, Cebimdeki Yabancı, Backstabbing for Beginners, Rüzgar, Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence adlı filmlerde rol aldı. Yılmaz Erdoğan ile Rodin Nazım adında bir çocukları bulunan Belçim Bilgin boyu ise 1.7 metredir.