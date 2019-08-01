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Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Atçeken, bacağından vurularak, yaralandı.

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, makamına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Osman Nuri Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ATÇEKEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Atçeken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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