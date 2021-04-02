Belediye başkanı alkollüyken kaza mı yaptı? İddialara ilişkin flaş açıklama!

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde ilerlerken bir kadının kullandığı otomobile çarptığının öne sürdüğü video sosyal medyada paylaşılmıştı. Söz konusu görüntüde, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kaza sonrası olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Olaya ilişkin paylaşılan bir diğer görüntüde ise kazazede kadın, görüntü çekerken "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar para verelim , rüşvet verelim diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada kazanın geçtiğimiz aylarda meydana geldiği kaydedilirken kadının ise iki gün önce polise başvurduğu, polisin ise adliyeye yönlendirdiği ifade edildi.

O PAYLAŞIM İLE İLGİLİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Maltepe Belediyesi'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Basın ve yayın müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır.

Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından belediye başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir.

Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir.

Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur" ifadeleri yer aldı.