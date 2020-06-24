Belediye Başkanı Hasan Doğru, CHP'den istifa etti
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi. Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti. Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.
HASAN DOĞRU KİMDİR?
Hasan Doğru, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Gaziantep İli Araban İlçesi Belediye Başkanı oldu.
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