Fatih Karabulut kimdir? | Fatih Karabulut HDP'den neden istifa etti?

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Belediye Başkanı Fırat Karabulut, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

Fırat Karabulut, istifası ile ilgili açıklama yaptı.

Fırat Karabulut'un açıklaması şöyle:

Genç yaşta olmama rağmen siyasete ilk kez atıldım ve başarıya ulaştım. 8 aylık süre içinde HDP'nin parti tüzüğünde çeşitli uyuşmazlıklarla karşılaştım ve HDP'nin bölgemizdeki siyaseti, ailemize ve halkımıza ters düşüyor. HDP'den istifa ettim. Partiyle hiçbir bağım kalmamıştır. Bağımsız olarak Bekirhan halkına hizmet etmeye devam edeceğim.

FATİH KARABULUT KİMDİR?

Fırat Karabulut, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Batman, Kozluk'un Bekirhan Beldesi'nden Belediye Eş Başkan Adayı olmuştu. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Belediyesi Başkanı olan Karabulut, bugün istifasına ilişkin yaptığı açıklama ile partiyle bir ilişkisi kalmadığını duyurdu.