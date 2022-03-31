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Belediye çalışanlarına rüşvet suçlamasıyla gözaltı!

İzmir başsavcılığı, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde görev yapan bir memur ruhsat almaya çalışan esnaftan rüşvet istediği şikayeti üzerine soruşturma başlattı

Belediye çalışanlarına rüşvet suçlamasıyla gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Şüpheli Y.K. takibe alındı. Polis, Y.K.’yı esnaftan rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgisi bulunması sebebiyle belediyede görevli üç kişiyi daha polis gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Belediye çalışanlarına rüşvet suçlamasıyla gözaltı!

Konak Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada, Ruhsat Denetim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir kamu personelinin karıştığı söz konusu olayın tamamen münferit olduğu bildirildi. 

Belediye tarafından idari soruşturma başlatıldı. Açıklamada, “Her kurumda olduğu ve olabileceği gibi bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucu da emniyet güçlerimizce suçüstü yapılmıştır. Kamu çalışanımız yine görev ve yükümlülüğüne aykırı bir şekilde ruhsat dosyasını da yanına alarak götürmüş ve dosya, polisin suçüstü yaptığı sırada özel aracında bulunmuştur. Konak Belediyesi’nin bu tür davranışlara yeltenen personele karşı hiçbir hoşgörüsü yoktur. Müfettişler görevlendirilmiş olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadesi yazıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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