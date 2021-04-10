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Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu?

Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Belediye Derince Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

 

 Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Belediye Derince Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri 
Ugurcan Gökler(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 15. Koray Baykara, 20. Ramazan Özkabak, 25. Efe Karaoğlu, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 53. Sinan Morgil, 61. Mehmet Tosun, 70. Sefa Durmuş, 77. Tayfun Kırca

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 8. Rıdvan Aykan, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest

Teknik Sorumlu
Fatih Uygun

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Sinan Morgil 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 68.dk, Bertuğ Başdemir 46.dk, Ramazan Özkabak 46.dk, Koray Baykara 85.dk

Oyuna Girenler
Tayfur Emre Yılmaz 68.dk, Rıdvan Aykan 46.dk, Mehmet Bağlı 46.dk, Melih İnan 85.dk

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 29. Cihad Ateş, 39. Enis Çeliksu

Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 14. Koray Kurt, 24. Uğur Adem Gezer, 34. Barış Kasaroğlu, 77. Behiç Alpagut Özeren, 80. Ümit Can Tokcu

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Ferdi Konak,79.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ferdi Konak 55.dk, Sarı Kart Yusuf Karagöz 89.dk, Sarı Kart Harun Özcan 50.dk

Oyundan Çıkanlar
Anıl Yıldırım 76.dk, Enis Çeliksu 90+3.dk, Hasan Gündoğdu 84.dk, Cihad Ateş 76.dk

Oyuna Girenler
Ümit Can Tokcu 76.dk, Uğur Erk 90+3.dk, Koray Kurt 84.dk, Uğur Adem Gezer 76.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu

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