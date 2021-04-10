Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu?
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Belediye Derince Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
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STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Belediye Derince Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri
Ugurcan Gökler(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)
Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 15. Koray Baykara, 20. Ramazan Özkabak, 25. Efe Karaoğlu, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 53. Sinan Morgil, 61. Mehmet Tosun, 70. Sefa Durmuş, 77. Tayfun Kırca
Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 8. Rıdvan Aykan, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest
Teknik Sorumlu
Fatih Uygun
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Sinan Morgil 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Durmuş 68.dk, Bertuğ Başdemir 46.dk, Ramazan Özkabak 46.dk, Koray Baykara 85.dk
Oyuna Girenler
Tayfur Emre Yılmaz 68.dk, Rıdvan Aykan 46.dk, Mehmet Bağlı 46.dk, Melih İnan 85.dk
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 29. Cihad Ateş, 39. Enis Çeliksu
Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 14. Koray Kurt, 24. Uğur Adem Gezer, 34. Barış Kasaroğlu, 77. Behiç Alpagut Özeren, 80. Ümit Can Tokcu
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
Ferdi Konak,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ferdi Konak 55.dk, Sarı Kart Yusuf Karagöz 89.dk, Sarı Kart Harun Özcan 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Anıl Yıldırım 76.dk, Enis Çeliksu 90+3.dk, Hasan Gündoğdu 84.dk, Cihad Ateş 76.dk
Oyuna Girenler
Ümit Can Tokcu 76.dk, Uğur Erk 90+3.dk, Koray Kurt 84.dk, Uğur Adem Gezer 76.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu