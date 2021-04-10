Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Belediye Derince Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçı skoru ne oldu? Belediye Derince Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belediye Derince Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu - Kocaeli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Belediye Derince Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri

Ugurcan Gökler(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 15. Koray Baykara, 20. Ramazan Özkabak, 25. Efe Karaoğlu, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 53. Sinan Morgil, 61. Mehmet Tosun, 70. Sefa Durmuş, 77. Tayfun Kırca



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 8. Rıdvan Aykan, 11. Melih İnan, 21. Mehmet Bağlı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest



Teknik Sorumlu

Fatih Uygun



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sinan Morgil 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Durmuş 68.dk, Bertuğ Başdemir 46.dk, Ramazan Özkabak 46.dk, Koray Baykara 85.dk



Oyuna Girenler

Tayfur Emre Yılmaz 68.dk, Rıdvan Aykan 46.dk, Mehmet Bağlı 46.dk, Melih İnan 85.dk

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

99. Yusuf Karagöz, 4. Alperen Kuyubaşı, 5. Anıl Yıldırım, 6. Oğuzhan Kandemir, 9. Ahmet Baykal, 11. Harun Özcan, 12. Mazlum Demir, 21. Hasan Gündoğdu, 23. Ferdi Konak, 29. Cihad Ateş, 39. Enis Çeliksu



Yedekler

25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 14. Koray Kurt, 24. Uğur Adem Gezer, 34. Barış Kasaroğlu, 77. Behiç Alpagut Özeren, 80. Ümit Can Tokcu



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Ferdi Konak,79.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ferdi Konak 55.dk, Sarı Kart Yusuf Karagöz 89.dk, Sarı Kart Harun Özcan 50.dk



Oyundan Çıkanlar

Anıl Yıldırım 76.dk, Enis Çeliksu 90+3.dk, Hasan Gündoğdu 84.dk, Cihad Ateş 76.dk



Oyuna Girenler

Ümit Can Tokcu 76.dk, Uğur Erk 90+3.dk, Koray Kurt 84.dk, Uğur Adem Gezer 76.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu