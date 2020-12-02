Belediye Derince Spor 4 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Belediye Derince Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Derince Spor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi. Belediye Derince Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Belediye Derince Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri

Mehmet Türkmen(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Kadir Akpınar(dördüncü Hakem)

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

23. Volkan Mert Korkmaz, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 11. Melih İnan



Yedekler

16. Okan Kaynak, 41. Bahtiyar Yıldırım, 8. Rıdvan Aykan, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest, 4. Osman Kerem Akyol, 21. Mehmet Bağlı



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

4. Erdin Üzer, 3. Berkay Sizer, 5. Tolgahan Kumbasar, 80. Gökhan Çamur, 35. Hasan Türk, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 9. Cem Ünal, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 11. Yasin Poyraz



Yedekler

95. Mehmet Emre Bişkin, 26. Akın Zeyrek, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 40. Alper Yıldız, 6. Umut Çelik, 10. Deniz Ataç, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu

Tuğrul Metin

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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