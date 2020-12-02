Belediye Derince Spor 4 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Belediye Derince Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Belediye Derince Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Derince Spor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.
Belediye Derince Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Belediye Derince Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri
Mehmet Türkmen(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Kadir Akpınar(dördüncü Hakem)
Belediye Derince Spor İlk 11
23. Volkan Mert Korkmaz, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 11. Melih İnan
Yedekler
16. Okan Kaynak, 41. Bahtiyar Yıldırım, 8. Rıdvan Aykan, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest, 4. Osman Kerem Akyol, 21. Mehmet Bağlı
Teknik Sorumlu
Bülent Batırman
Antalya Kemerspor İlk 11
4. Erdin Üzer, 3. Berkay Sizer, 5. Tolgahan Kumbasar, 80. Gökhan Çamur, 35. Hasan Türk, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 9. Cem Ünal, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 11. Yasin Poyraz
Yedekler
95. Mehmet Emre Bişkin, 26. Akın Zeyrek, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 40. Alper Yıldız, 6. Umut Çelik, 10. Deniz Ataç, 88. Talha Bulut
Teknik Sorumlu
Tuğrul Metin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor