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Belediye Derince Spor 4 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Belediye Derince Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Belediye Derince Spor 4 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Belediye Derince Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Belediye Derince Spor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Belediye Derince Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Derince Spor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

Belediye Derince Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Belediye Derince Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri 
Mehmet Türkmen(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Kadir Akpınar(dördüncü Hakem)

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
23. Volkan Mert Korkmaz, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 25. Efe Karaoğlu, 15. Koray Baykara, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 52. Doğancan Aynacı, 28. Muhammed Enes Yılmaz, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 11. Melih İnan

Yedekler
16. Okan Kaynak, 41. Bahtiyar Yıldırım, 8. Rıdvan Aykan, 45. Mesut Can Tunalı, 99. Kubilay Serbest, 4. Osman Kerem Akyol, 21. Mehmet Bağlı

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
4. Erdin Üzer, 3. Berkay Sizer, 5. Tolgahan Kumbasar, 80. Gökhan Çamur, 35. Hasan Türk, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 9. Cem Ünal, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 11. Yasin Poyraz

Yedekler
95. Mehmet Emre Bişkin, 26. Akın Zeyrek, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 40. Alper Yıldız, 6. Umut Çelik, 10. Deniz Ataç, 88. Talha Bulut

Teknik Sorumlu
Tuğrul Metin

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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