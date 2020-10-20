Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. İkinci tur maçlarının başlayacağı Salı günü, oynanacak maçlar arasında Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği bulunuyor. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yıldırımspor'u 1-0 eleyen Belediye Kütahyaspor, 2. Tur'da Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 3. Lig 2. Grupta bulunan iki takımda, liglerinde orta sıralarda yer alıyor. Peki, Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Belediye Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak. Kütahya'da oynanacak mücadele, Dumlupınar Stadı'nda başlayacak. Bugün saat 14.30'da karşılaşacak olan Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadelede, Serkan Önsal düdük çalacak. Serkan Önsal'ın yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Tuncay Ercan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor bu sezonda kupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Kütahyaspor - Darıca maçı 20 Ekim Salı günü saat 14.30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.