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  3. Belediye ve kurumlar harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliği boşaltılıyor

Belediye ve kurumlar harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliği boşaltılıyor

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliği hakkında yıkım kararı verilmesinin ardından tahliye işlemleri başlatıldı.

Belediye ve kurumlar harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliği boşaltılıyor

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Köseler Köyü'nde  bulunan çiftlik arazisi hakkında geçtiğimiz yıl ilçe belediye inceleme yapmıştı. Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te inceleme yapan ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıları kayıt altına aldı.

Arazideki 181 metrekarelik bakım evi, 17 metrekarelik yem tankı, 96 metrekarelik ofis, 2 bin 189 metrekarelik ahır, 685 metrekarelik ahır, 288 metrekarelik ahır, 326 metrekarelik ahır, 167 metrekarelik sağımhane, 46 metrekarelik kır evi, 282 metrekarelik samanlık, 149 metrekarelik depo, 41 metrekarelik at ahırı, 190 metrekarelik perde duvar, 7 metrekarelik yakıt tankı ve 275 metrekarelik yem deposu kayıt altına alındı. Çiftlikle ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgelerin istenmesine rağmen herhangi bir belgenin ibraz edilmedi. 

Belediye ve kurumlar harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliği boşaltılıyor

YIKILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan incelemede 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilince  Dilovası Belediyesi Encümeni  yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için bir ay süre verdi. Öte yandan  Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılması için İmar Kanununun 42. maddesi kapsamında 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL para cezası uygulandı. Dilovası Belediyesi de söz konusu kaçak yapıların yıkılması için verilen ek sürenin dolmasının akabinde 22 Temmuz günü alınan kararla yapıların 7 Ağustos'ta yıkılmasına karar verdi. 

Belediye ve kurumlar harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliği boşaltılıyor

TÜRKKAN, DAVA AÇTI

Lütfü Türkkan’a ait olan Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nde Dilovası Belediyesi’ne dava açıldı. Dava sonucunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de yıkım kararının durdurulmasına karar verdi.

JANDARMA VE İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca bugün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle birlikte iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlik içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından tahliyenin başlayacağı öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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