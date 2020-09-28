Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldıBakım personeline koronavirüs eğitimiEvlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdüBlecik'te otomobile silahlı saldırıSahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı| Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Başvuru şartları neler?Kalp sağlığınız korumak için bu önerileri mutlaka uygulayın!Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı'dan Ermenistan'a kınamaBelhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiasıGelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca kimdir? Ümran Tunca ve kayınvalidesi nereli?Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası

Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası

Galatasaray'ın Fas asıllı futbolcusu Younes Belhanda için yabancı basından ayrılık iddiası ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Fransız kulübü Nice ile anlaştığı söyleniyor.

Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası

Galatasaray'da kadronun en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Belhanda'nın bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Faslı orta saha, Süper Lig'de ve sarı kırmızılıların Avrupa'da oynadığı maçlarda iyi performans göstererek sezona formda başladı. Fenerbahçe derbisinde ise oyunuyla taraftardan bir kez daha tepki gören Younes Belhanda için, transfer iddiaları bir kez daha ortaya çıktı. 

NİCE İLE ANLAŞTI İDDİASI

Fransız doğumlu Faslı oyuncu için GOAL, Nice ile anlaştığını iddia etti. GOAL'ün iddiasına göre, Fransız kulübü Nice ile anlaşan yıldız oyuncunun kısa sürede imza atması bekleniyor. Belhanda için bir transfer iddiası da Türkiye'den geldi.

Radyo Gol'de katıldığı programda transferle ilgili son gelişmeleri paylaşan Futbol Arena yorumcusu İbrahim Yavuz, "Kulağıma gelen bilgiye göre, Belhanda bir Fransız kulübüyle anlaştı. Açıklama için Rangers maçı bekleniyor" dedi.

Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası

"BEN GALATASARAY'IN FUTBOLCUSUYUM"

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası transfer iddialarına ilişkin yanıt veren Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" demişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT