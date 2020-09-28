Belhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası

Galatasaray'da kadronun en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Belhanda'nın bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Faslı orta saha, Süper Lig'de ve sarı kırmızılıların Avrupa'da oynadığı maçlarda iyi performans göstererek sezona formda başladı. Fenerbahçe derbisinde ise oyunuyla taraftardan bir kez daha tepki gören Younes Belhanda için, transfer iddiaları bir kez daha ortaya çıktı.

NİCE İLE ANLAŞTI İDDİASI

Fransız doğumlu Faslı oyuncu için GOAL, Nice ile anlaştığını iddia etti. GOAL'ün iddiasına göre, Fransız kulübü Nice ile anlaşan yıldız oyuncunun kısa sürede imza atması bekleniyor. Belhanda için bir transfer iddiası da Türkiye'den geldi.

Radyo Gol'de katıldığı programda transferle ilgili son gelişmeleri paylaşan Futbol Arena yorumcusu İbrahim Yavuz, "Kulağıma gelen bilgiye göre, Belhanda bir Fransız kulübüyle anlaştı. Açıklama için Rangers maçı bekleniyor" dedi.

"BEN GALATASARAY'IN FUTBOLCUSUYUM"

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası transfer iddialarına ilişkin yanıt veren Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Elimden gelen her şeyi de, tüm mücadeleyi de Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra ne olur tabii ki bilmiyorum" demişti.