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  3. Belhanda'ya 'bedevi' diyen Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti!

Belhanda'ya 'bedevi' diyen Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Belhanda'ya 'bedevi' diyen Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Younes Belhanda da sosyal medya hesabından Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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