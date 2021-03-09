Belize'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belize'nin Bayrağı Nasıldır?

Belize Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesidir. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi yer almaktadır. Yüz ölçümü 22.970 km² ve nüfusu 2020 verilerine göre 419.199'dur. Ülke toprakları doğu-batı ekseninde 110 km, kuzey-güney ekseninde ise 290 km uzunluğundadır.

Belize'nin Başkenti?

“Belmopan” şehri Belize'nin başkentidir.

Belize'nin Para Birimi Nedir?

“Belize Doları”Belize'nin para birimidir.

Belize'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Belize'nin telefon alan kodu : + 501

Belize'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Belize

Belize'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Belmopan

Belize'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Belize

Belize'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Belmopan

Belize'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

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Belize'nin Bayrağı Nasıldır?