Belize'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belize'nin Bayrağı Nasıldır?
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Belize Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesidir. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi yer almaktadır. Yüz ölçümü 22.970 km² ve nüfusu 2020 verilerine göre 419.199'dur. Ülke toprakları doğu-batı ekseninde 110 km, kuzey-güney ekseninde ise 290 km uzunluğundadır.
Belize'nin Başkenti?
“Belmopan” şehri Belize'nin başkentidir.
Belize'nin Para Birimi Nedir?
“Belize Doları”Belize'nin para birimidir.
Belize'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Belize'nin telefon alan kodu : + 501
Belize'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Belize
Belize'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Belmopan
Belize'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Belize
Belize'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Belmopan
Belize'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce