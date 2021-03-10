Belize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belize Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesidir. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi yer almaktadır. Yüz ölçümü 22.970 km² ve nüfusu 2020 verilerine göre 419.199'dur. Ülke toprakları doğu-batı ekseninde 110 km, kuzey-güney ekseninde ise 290 km uzunluğundadır.

Belize'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Belize312971 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 182. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00004 olduğu görülmektedir.

Belize'nin Müslüman Nüfus sayısı 1400 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Belize'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Belize'nin yüz ölçümü 21966 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Belize'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 160 km² Karasal Alan : 22806 km²

Belize'nin Haritadaki Yeri / Konumu