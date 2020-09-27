Belkıs Akkale kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Alevi mi? Halk TV performans

Belkıs Akkale kimdir? Nereli? Usta sanatçı Belkıs Akkale uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Akkale'nin muhteşem performansının ardından hayatı da yeniden merak konusu oldu. Peki Belkıs Akkale kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Alevi mi? Halk TV performansı haberimizde..

BELKIS AKKALE KİMDİR?

Belkıs Akkale, 17 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Malatya‘lıdır. Babası Abdullah Akkale’nin “Kale” plak adında şirketi vardı. Yoksul ama mutlu bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşta türkü söylemeye başladı. İlkokuldan sonra 7 yıl Türk halk müziği dersi aldı. 1972 yılında Türkücü İzzet Altınmeşe ile tanıştı. 1974 yılında sahneye çıkmaya başlayınca Ankara Radyosu’ndan Mustafa Geceyatmaz‘ın dikkatini çekince TRT‘de geçici olarak 1980 yılına kadar çalıştı. 1980 yılında TRT kadrolu sanatçı oldu. 1982 yılında da TRT’den ayrılarak ilk albümünü çıkarttı ve serbest çalışmaya başladı.

1994 yılına kadar bir çok kurum ve kuruluş tarafından “Yılın Sanatçısı” ödülünü 12 yıl boyunca aldı. Senelerce türküler söyledi konserler verdi. Ayrıca 9 tane de sinema filminde oynadı.

1990 yılından itibaren Kültür Bakanlığı’nda “Devlet Solist Sanatçısı” olarak görev yapmaya başladı. 1996 yılında verilen “Devlet Sanatçısı” ünvanını reddetti.

2013 yılında TRT Müzik’te cuma akşamları “Türküler Bizi Anlatır” isimli bir programda Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Nuray Hafiftaş, Bedri Ayseli ve Süreyya Davulcuoğlu birlikte çalıştılar.

Belkıs Akkale, Müzik Yorumcuları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Sami Doğan Yılmaztürk ile evlidir. Doğancan adında bir oğlu vardır.

Albümleri :

1982 – Dadey

1986 – Güvercinim

1987 – Gam Elinden

1989 – Gönül Telinden-1

1991 – 91’e Merhaba

1992 – Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu

1994 – Geri Gelmiyor / Bende Yoruldum

1999 – Barış Türküsü

2009 – Nağmeger / Kaldır Mihrabını

Filmleri :

1986 – Kara Diken

1986 – Güvercinim

1986 – Gelin Oy

1987 – Tırpan

1987 – Tapulu Irgat

1987 – Sultan

1987 – Gölet

1987 – Azap

1987 – Ana Yüreği.

BELKIS AKKALE HALK TV PERFORMANSI