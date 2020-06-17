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  3. Bellerin her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

Bellerin her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in İspanyol sağ bek oyuncusu Hector Bellerin, takımının kazanacağı her maçtan sonra 3 bin ağaç dikilmesine destek olacağını açıkladı.

Bellerin her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti. 

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak. 

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor. 

 

 

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