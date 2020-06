Bellerin her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted ?https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO