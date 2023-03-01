Ben Brookes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Brookes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Brookes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Brookes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Brookes 14 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Brookes Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Brookes'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Brookes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/benbrookes___
Ben Brookes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Brookes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında Hashtag Utd.
31 Ocak 2023 yılında Chelmsford
Ben Brookes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Brookes şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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