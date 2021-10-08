"Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" diyen sürücü 4 polis memuru tarafından zor zaptedildi

Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada gerçekleşen kazada, öğrenilen bilgilere göre Adem A. (42) hafif ticari aracıyla özel mülk bir fabrikanın nizamiye kapısına çarptı ve ardından olay bölgesinden kaçtı.

PLAKA ANONS EDİLDİ

Güvenlik görevlilerin hızlı bir şekilde polisi aramasıyla birlikte kaza bölgesine yakın olan polisler kısa süre içerisinde olay mahalline geldiler.

Çarpıp kaçan aracın plakası polis tarafından emniyet güçlerine anons edildi. Araç E-90 Karayolunda polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra durdurulmaya çalışıldı.

GİRERKEN SAKİNDİ, ÇIKARKEN ZOR KONTROL EDİLDİ

'Dur' ihtarını dinlemeyerek kaçan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltında olan sürücü sağlık kontrolü amacıyla götürüldüğü hastanede polis ekiplerine büyük zorluk çıkardı.

Hastaneye girerken sakin bir tavır takınan sürücü çıkarken 4 polis ve 1 özel güvenlik görevlisi tarafından zor kontrol edildi.

"BEN EMNİYET MÜDÜRÜYÜM, AMİR BURAYA GELSİN"

Yoğun uğraşlar sonucunda arabasına bindirilebilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim, gideceğiniz karakol da benim” söylemleriyle taşkınlıkta bulundu. Sürücü daha sonra ifadesi alınması amacıyla polis merkezine nakledildi.

'TEŞKİLATÇI KURYE'

Gerçekleşen bu olay, daha önce İstanbul Tuzla'da yaşanan bir olayı anımsattı. Bir moto kurye maske denetimi esnasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem gerçekleştiren polisleri tehdit etmişti. Herhangi birini telefonla arayarak, "Siz beni daha tanımamışsınız, bana teşkilatın numarasını verin" sözlerini kullanmış ve gündeme oturmuştu. Olayın basına yansıması 'teşkilatçı kurye' şeklinde olmuştu.