Ben Gladwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gladwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Gladwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Gladwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Gladwin 8 Haziran 1992 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Thomas Gladwin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Gladwin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Gladwin'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Gladwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Gladwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Gladwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Gladwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hayes & Yeading

1 Aralık 2010 yılında Salisbury

1 Ocak 2011 yılında Hayes & Yeading

1 Mart 2011 yılında Burnham FC

1 Aralık 2011 yılında Hayes & Yeading

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında Marlow

23 Kasım 2013 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2015 yılında QPR

9 Ekim 2015 yılında Swindon Town

9 Ocak 2016 yılında QPR

19 Ocak 2016 yılında Bristol City

21 Nisan 2016 yılında QPR

10 Ocak 2017 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2017 yılında QPR

1 Temmuz 2017 yılında Blackburn

10 Ocak 2020 yılında MK Dons

26 Temmuz 2021 yılında Swindon Town

27 Ocak 2023 yılında Crawley Town

Ben Gladwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Gladwin şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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