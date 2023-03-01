Ben Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Thomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Thomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Thomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Thomson 5 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Thomson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Ben Thomson'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Thomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Thomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2015 yılında Weymouth FC
1 Temmuz 2022 yılında Salisbury
23 Kasım 2022 yılında Weymouth FC
Ben Thomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Thomson şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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