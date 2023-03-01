Ben Tollitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Tollitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Tollitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Tollitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Tollitt 30 Kasım 1994 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Lee Tollitt şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Tollitt Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Ben Tollitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Tollitt'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ben Tollitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Tollitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.
Ben Tollitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ben Tollitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2014 yılında Skelmersdale
15 Temmuz 2015 yılında FC Portsmouth
23 Eylül 2016 yılında Tranmere Rovers
31 Aralık 2016 yılında FC Portsmouth
1 Ocak 2017 yılında Tranmere Rovers
21 Aralık 2018 yılında Wrexham
21 Ocak 2019 yılında Tranmere Rovers
1 Temmuz 2019 yılında Blackpool
23 Ağustos 2019 yılında Wrexham
5 Ocak 2020 yılında Blackpool
30 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
12 Şubat 2020 yılında Macclesfield
24 Ağustos 2020 yılında Fylde
26 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic
Ben Tollitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Tollitt şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Everton FC (-2013), Widnes FC (2013-2015)
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