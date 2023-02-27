Benedikt Darius Gardarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Darius Gardarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedikt Darius Gardarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedikt Darius Gardarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedikt Darius Gardarsson 2 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Benedikt Daríus Garðarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedikt Darius Gardarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Benedikt Darius Gardarsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Benedikt Darius Gardarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedikt Darius Gardarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benedikt Darius Gardarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedikt Darius Gardarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2018 yılında Ellidi

21 Şubat 2019 yılında Fylkir

2 Mayıs 2019 yılında KFG Gardabaer

16 Ekim 2019 yılında Fylkir

1 Temmuz 2020 yılında Ellidi

17 Şubat 2022 yılında Fylkir

Benedikt Darius Gardarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedikt Darius Gardarsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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