Bengü ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor! Oğluna verdiği isim çok şaşırttı!

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Bengü ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. 2019 yılında ilk bebeği Zeynep'i kucağına alan şarkıcı, bugün de oğlunu dünyaya getirdi.

BEBEĞİNE EŞİNİN ADINI VERDİ

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan bebeğine Selim ismini veren Bengü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" demişti.