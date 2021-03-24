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Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ederken, kanalın bugün ki yayın akışında yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Benim Adım Melek, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin milli maç nedeniyle yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Benim Adım Melek bugün var mı? 24 Mart Çarşamba | Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

BENİM ADIM MELEK BUGÜN VAR MI? 24 MART ÇARŞAMBA

Üs Yapım imzası taşıyan ve senaryosunu Nilüfer Özçelik ile Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Benim Adım Melek dizisi, her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 57. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin bu hafta 58. yeni bölüm ile ekranlarda yerini alacak. Ancak dizi, 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" karşılaşması dolayısıyla 22.00'de ekrana gelecek.

Benim Adım Melek 24 Mart Çarşamba neden yok? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı Benim Adım Melek adlı dizinin geçtiğimiz hafta 57. bölümü yayınlanmıştı. Ancak bu akşam  2022 Dünya Kupası eleme maçı olması sebebiyle dizi 22.00'de ekrana gelecek.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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