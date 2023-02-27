Benjamin Schmit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Schmit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Schmit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Schmit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Schmit 24 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Schmit Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Benjamin Schmit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Schmit'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Schmit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Schmit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Schmit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Schmit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2020 yılında FC UNA Strassen

1 Ocak 2022 yılında FC Rodange 91

30 Haziran 2022 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Benjamin Schmit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Schmit şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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