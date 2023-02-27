Benjamin Villalta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Villalta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Villalta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Villalta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Villalta 24 Temmuz 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Eder Benjamín Villalta Mori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Villalta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Villalta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Villalta'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Villalta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjamin_villalta/

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http://www.facebook.com/benjamin.villaltamori.3

Benjamin Villalta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Villalta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Villalta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Villalta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2020 yılında Sport. Cristal

9 Temmuz 2022 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

17 Şubat 2023 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Benjamin Villalta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Villalta şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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