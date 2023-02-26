Benjamin York kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin York Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin York kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin York ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin York kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin York Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin York kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin York Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin York adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin York Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin York 14 Haziran 1996 tarihinde Gomoa Akotsi şehrinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin York Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin York, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin York'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin York Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin York isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin York Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin York futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Samartex

11 Eylül 2021 yılında Hearts of Oak

Benjamin York kimdir

Benjamin York Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin York şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Benjamin York nereli

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