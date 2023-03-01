Benny Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benny Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benny Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benny Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benny Couto 27 Eylül 2003 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. İngiltere,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Piexoto Couto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benny Couto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INS Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 8 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Benny Couto'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Benny Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benny Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ekim 2021 yılında Oldham Athletic
Benny Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benny Couto şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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