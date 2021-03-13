Bensu Narlı, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Serhat K. tarafından katledildi. Bir kadın cinayetiyle daha sarsılan Türkiye gündemi, bu haber üzerine kadınlara yönelik şiddete tepkilerini ortaya koyarken bazı internet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı Bensu Narlı kimdir? Kaç yaşında? Olayı ne? | Bensu Narlı instagram sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte Bensu Narlı cinayeti...

BENSU NARLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? BENSU NARLI OLAYI NE?

23 yaşında olduğu öğrenilen Bensu Narlı, erkek arkadaşı tarafından hayatının baharında öldürüldü. Muğla'nın Milas ilçesindeki Burgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Serhat K. arasında tartışma çıktı. Kıskançlık nedeniyle başladığı düşünülen sözlü tartışma, kısa süre içinde büyüdü.

Bunun üzerine, yanında getirdiği tabanca ile Bensu Narlı'yı göğsünden vuran Serhat K., evi terk ederek kayıplara karıştı. Çevre sakinlerinin silah sesi duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.

BENSU NARLI INSTAGRAM

Twitter'de kısa süre içinde gündem olan cinayet haberinin ardından Narlı'nın Instagram'da, arkadaşlarıyla yaptığı sohbetler açığa çıktı. Genç kızın hayat enerjisi ve umut dolu bakış açısı, herkesi derinden yaraladı.

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