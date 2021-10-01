Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize" programına ilişkin basında yer alan haberler sonrası birçok internet kullanıcısı Benzemez Kimse Bize ne zaman? | Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? sorularının yanıtına ulaşmak için arama yapıyor. İşte detaylar...

BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN?

Star Tv'de Pazar akşamları ekrana gelen Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programın yayından kaldırıldığı öğrenildi. Star TV'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Star TV'nin yayın akışında Benzemez Kimse Bize programı 3 Ekim Pazar günü yayınlanacağı görünse de hem yeni bölüm ibaresi yer almıyor hem de programın yayından kaldırıldığı ile ilgili haberlere ilişkin Mustafa Keser dahil birçok kaynaktan doğrulama geldi.

BENZEMEZ KİMSE BİZE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize" programı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Star TV yönetiminin programı yayından kaldırma kararı aldığı öğrenildi. Yalnızca 2 hafta ekrana gelen programa ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Keser, 3 bölümlük bir sözleşme imzaladığını belirterek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını belirtmişti.

Edinilen bilgiye göre; Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın 'Benzemez Kimse Bize' programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı.

Bülent Ersoy'un programda yaptığı konuşma, hal ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuş, ünlü sanatçının yayına sarhoş çıktığı iddia edilmişti. Bülent Ersoy, bunun üzerine açıklamada bulunmuş ve ağzına tek damla içki almadığını söylemişti. Diva, heyecanlı olduğu için yanlış anlaşıldığını sözlerine eklemişti. Benzemez Kimse Bize programının 2. bölümüne oyuncu Şafak Sezer ile arabesk müziğin sevilen ismi Kibariye konuk olmuş, Sezer, Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Alkol ve içki kelimesinin ekranlarda söylenilmesi dolayısıyla RTÜK'ü harekete geçirdiği öğrenilmişti. Öte yandan ünlü gazeteci Seyhan Erdağ, Temiz Magazin'de Mustafa Keser'in bugün bir paylaşım yaptığını, Star yönetiminin isteği üzerine postu sildiğini ardından programın yayından kaldırıldığını açıkladı.

'Benzemez Kimse Bize'nin ekrana gelen son bölümünde Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki soğukluk izleyenlerin gözünden kaçmamıştı. Ersoy ve Keser birbiriyle konuşmamış, programın finalini Keser yapmıştı. Öte yandan Bülent Ersoy'un ilk programda mikrofonu açıkken; "Son program, kovulduk" demesi dikkatlerden kaçmamıştı. Nitekim Benzemez Kimse Bize programının ömrü 15 gün oldu. Star TV'den programın yayından kaldırılma nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Mustafa Keser, programa ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır.” ifadesine yer verdi.