Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatlarıATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeAcun Ilıcalı'nın Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım takipçilerini hayrete düşürdü! Kimse yakıştıramadı! Tepkiler üst üste geldiFaydalarını duyunca severek tüketeceksiniz! Kişniş, sağlığı capcanlı tutuyorDolar haftaya yükselişle başladı! Yatırımcılar döviz bürolarının yolunu tuttu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıÇağatay Ulusoy'un son halini görenler hayal kırıklığına uğradı! "Enişteme benzemiş"Lezzetiyle kafelerdekini aratmayan, buz gibi serinliğiyle ferahlatan 5 kolay soğuk içecek tarifiMustafa Destici'den Sezgin Tanrıkulu'ya zehir zemberek sözler: " SİHA'lar PKK inlerini vurdukça CHP'li milletvekillerinin de canı yanıyor"Günlük burç yorumları 20 Haziran 2022 Pazartesi |Akrep ağzından çıkan sözlere dikkat et, Balık kafanın karışmasına izin verme!20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

Türkiye'de yaşayan araç sahipleri, gelen zam ve indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarında değişiklik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, benzin, LPG ve mazotun güncel fiyatları merak konusu oldu. Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte 20 Haziran Pazartesi, benzin, LPG ve mazot fiyatları...

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

BENZİN, LPG, MAZOT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayıp araç sahibi olan vatandaşlar, güncel benzin, LPG ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve mazot fiyatları...

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,51 TL

LPG: 12,42 TL

Motorin: 29,96

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,61 TL

LPG: 12,44 TL

Motorin: 30,05 TL 

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,61 TL

LPG: 12,13 TL

Motorin: 30,06 TL

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT