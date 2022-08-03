Benzin ve motorine beklenen indirim gelmedi! OPEC’in kararı sonrası yüzde 1...

OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 bin varil artırma konusunda anlaştı.

Piyasaların genel beklentisi, OPEC+'nın petrol arzını sabit tutması ya da hafif artırmasıydı. Uzmanlar, grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyordu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

OPEC'ten gelen açıklamalar ile beklentilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol, karar sonrası yüzde 1 artışla 102 doları gördü.

İNDİRİM SONRASI ZAM

26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına gelen 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti.

3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL

Motorin fiyatı: 24,59 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL

Motorin fiyatı: 24,60TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL