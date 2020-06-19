Benzin ve motorine dev zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 Haziran salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 15, benzine de 20 kuruşluk zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.