Benzin ve motorine yeniden zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler sürerken benzin ve motorinde yeniden zam beklentisi oluştu.2 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda beklenen 6 kuruşluk fiyat artışı, 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle gerçekleşmeyecek.

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 25 kuruş civarı, benzin grubunda ise 5 kuruş civarı bir fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.